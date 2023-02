POL-HX: Kleinflugzeug muss in Waldgebiet bei Frohnhausen notlanden

Beverungen (ots) - Zu einem Raubüberfall auf eine Frau ist es am Montag, 20. Februar, in Beverungen gekommen. Drei kostümierte Männer hatten die Frau, die gegen 21 Uhr zu Fuß von der Arbeit auf dem Heimweg war, mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Die 45-Jährige ging kurz vor 21 Uhr den Fußweg hinter einer Tankstelle entlang, der zwischen den Straßen "Hinterm Graben" und "Untere Nußbreite" an einem ...

