Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flucht nach missglückten Ausparkmanöver

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Samstagnachmittag (28. Januar) kam es auf der Thomashofstraße in Höhe eines Verbrauchermarkts zu einem Unfall nach einem missglückten Ausparkmanöver. Ein älteres Paar, der Mann als Fahrer, bestieg gegen 15 Uhr einen schwarzen PKW, möglicherweise einen Mercedes, und setzte zurück. Hierbei stieß das schwarze Fahrzeug laut einer Zeugenaussage mit der rechten Heckseite gegen die Fahrertür eines dahinter parkenden PKW. Das Paar stieg dann aus dem Wagen aus, begutachtete die Schäden, stieg wieder ein und entfernte sich dann in Richtung Randerath. Der Fahrer war zirka 60 Jahre alt und hatte eine Halbglatze und graue Haare. Seine Begleiterin hatte einen auffälligen Gang, der möglicherweise auf eine Einschränkung in ihrer Gehfähigkeit zurückzuführen ist. Weitere Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell