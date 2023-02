Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zahl der Straftaten steigt, Aufklärungsquote weiterhin herausragend

Polizei Höxter stellt Kriminalitätsstatistik 2022 vor

Kreis Höxter (ots)

Die Kreispolizeibehörde Höxter hat den Kriminalitätsbericht 2022 veröffentlicht, in dem Gesamtzahl und Arten der Straftaten im Kreis Höxter des Jahres 2022 dargestellt werden.

Die Zahl der im Jahr 2022 erfassten Straftaten ist nach zuvor sinkenden Zahlen wieder auf das Niveau der Jahre 2013 bis 2016 angestiegen: 7.065 Straftaten wurden 2022 bei der Polizei im Kreis Höxter verzeichnet. Das sind 1.416 mehr als im Vorjahr.

Auf einem weiterhin sehr hohen Niveau ist die Aufklärungsquote. So konnten insgesamt 3.089 Tatverdächtige ermittelt und 4.250 Fälle aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von insgesamt 60,16 Prozent entspricht. Dies ist im Vergleich mit dem Durchschnitt der ostwestfälischen Behörden (55,9 %) und landesweit (52 %) weiterhin ein herausragender Wert. "Diese tolle Aufklärungsquote liegt an der exzellenten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei", lobte Landrat Michael Stickeln die polizeiliche Arbeit und führte weiterhin aus: "Diese überdurchschnittlich gute Aufklärungsquote zeigt, dass man im Kreis Höxter weiterhin sehr sicher leben kann."

Mit Hilfe der "Kriminalitätshäufigkeitszahl" (KHZ), welche die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner ausweist, lassen sich die Regionen in NRW untereinander vergleichen. Auch hier liegt der Kreis Höxter mit einer KHZ von 5.047 unter dem Durchschnitt der OWL-Behörden (5.349) und im Land NRW (7.624).

Mit diesem Ergebnis zeigte sich auch der Leiter der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Höxter, Kriminaloberrat Peter Hentschel, zufrieden: " Ein Viertel mehr Straftaten bei gleichem Personal machen sich natürlich bemerkbar. Die hohe Aufklärungsquote ist das Ergebnis der guten Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Der vollständige Kriminalitätsbericht steht unter folgendem Link bereit: https://hoexter.polizei.nrw/sites/default/files/2023-02/kriminalitatsjahresbericht-2022-hx.pdf /buc

