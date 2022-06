POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl eines roten E-Bikes

Pirmasens (ots) - Eine 31-jährige Frau aus Pirmasens hatte ihren neuen BMW mit PS-Stadtkennzeichen am 11.06.2022, im Zeitraum zwischen 0:00 Uhr und 07:55 Uhr, vor ihrem Anwesen in der Maler-Bürkel-Straße abgestellt. Als sie gegen 07:55 Uhr zu ihrem Pkw kam, stellte sie Unfallschäden am Kotflügel und der hinteren Tür der Fahrerseite fest. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit ...

mehr