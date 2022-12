POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Polizei sucht Zeugen nach unklarem Unfallhergang

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag zwischen 15:10 Uhr und 18:15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster in einem Wohnhaus in der Styrumstraße in Waghäusel auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Gebäudeinneren wurden nahezu alle Räume und Schränke durchsucht. Entwendet wurden vorwiegend Schmuck und elektronische Gegenstände. Der genaue Sachschaden konnte ...

mehr