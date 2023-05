Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Tankstellengebäude (08.05.2023)

Schonach (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Einbruch in eine Tankstelle in der Triberger Straße verübt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Tankstellen- und Werkstattgebäude und durchwühlten alle Räume. Dabei fiel ihnen ein vierstelliger Geldbetrag in die Hände. Außerdem stahlen die Diebe noch mehrere Zulassungsbescheinigungen / Fahrzeugbriefe. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell