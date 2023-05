Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Quad kippt auf der Albert-Gold-Straße um (06.05.2023)

Lauterbach (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, ist es auf der Albert-Gold-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Quad umkippte. Ein 57-Jähriger war mit einem Gespann, Quad mit Anhänger, auf der Albert-Gold-Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf der Strecke musste der Mann sein Quad stark abbremsen. Hierbei kippte das Quad vermutlich aufgrund der Instabilität mit dem Fahrer. Der 57-Jährige bleib unverletzt. Am Gespann entstand ein geringer Schaden.

