Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen-Irslingen/ Lkr. Rottweil) Schüsse mit Schreckschusswaffe führen zu einem Polizeieinsatz (06.05.2023)

Dietingen-Irslingen (ots)

Mehrere Schüsse haben am frühen Samstagmorgen zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Passant hatte dies gegen 2.30 Uhr in der Straße "Hochensteig" bemerkt und sofort die Polizei informiert. Mehrere Polizeistreifen fuhren zu den dortigen Bauwagen und stellten zwei Personengruppen fest. Nach derzeitigen Stand feierte eine Personengruppe dort eine Party. Im Verlauf des Abends kam eine Gruppe von etwa 30 nicht eingeladenen Jugendliche und Heranwachsende hinzu. Diese waren aggressiv und warfen im Bereich des Bauwagens mehrere Flaschen herum. Eine folgende Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße. Ein noch unbekannter Insasse eines Autos feuerte währenddessen aus einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft. Beim Eintreffen der Streifen konnte der unbekannte Schütze nicht mehr angetroffen werden. Die nicht eingeladene Personengruppe zeigte sich jedoch auch gegenüber den Polizisten aggressiv und provokant. Noch in deren Beisein versuchte ein 19 Jahre junger Mann einen 20-Jährigen zu schlagen. Er musste von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Schützen geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

