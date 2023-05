Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Schlägerei vor einer Diskothek- Polizei sucht Zeugen (07.05.2023)

Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist kurz vor 3 Uhr in einer Diskothek in der Straße "Neckartal" zu einem Streit zwischen mindestens neun Personen, im Alter zwischen 20 und 35 Jahren, gekommen. Nach zunächst verbalen Attacken schlugen die Männer gegenseitig aufeinander ein, woraufhin der Sicherheitsdienst alle des Hauses verwies. Vor der Diskothek setzte sich die handfeste Auseinandersetzung fort. Bei dieser verletzten sich drei der Beteiligten. Eine medizinische Versorgung lehnten alle ab. Die beiden Gruppierungen waren dermaßen aufgebracht, dass nur mit starker polizeilicher Präsenz eine weitere Eskalation verhindert werden konnte. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen der Körperverletzungen und sucht Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, zu melden.

