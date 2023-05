Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter klaut drei Fahrräder aus einer Garage (06.05.2023)

Rottweil (ots)

Drei Fahrräder haben dreiste Diebe am Samstag aus einer Garage in der Straße "Im Geigenrain" gestohlen. Wie die Polizei feststellte, dürfte sich der Diebstahl eines braunen Sportrades der Marke Norco Bycicles Search XR, eines Pedelec der Marke Scott, Typ Axis, und eines roten Mountainbikes der Marke Specialized EPIC HAT im Zeitraum zwischen Mitternacht und 3 Uhr ereignet haben. Ein aufmerksamer Zeuge konnte gegen 3 Uhr zwei Männer auf dem Schliffkopfweg beobachten, wie diese auf der dortigen Wendeplatte ein rotes Mountainbike aus einem weißen Sprinter ausluden und zurückließen. Dieses Rad kann dem Diebstahl in der Straße "Im Geigenrain" zugeordnet werden. Weitere Hinweise zu den Dieben und Verbleib der Fahrräder nimmt das Polizeirevier Rottweil, unter der Telefonnummer 0741 477-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell