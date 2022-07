POL-HSK: Von der Straße abgekommen - Autofahrer schwer verletzt

Meschede (ots) - Am Dienstag, 05.07.2022, gegen 22:30 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Pulverturmstraße in Meschede gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Treppenhaus bis zum Dachgeschoss vollständig verqualmt. Alle Bewohner wurden durch die Feuerwehr u.a. mittels Drehleiter evakuiert. Insgesamt 6 Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und konnten nach Behandlung vor Ort entlassen werden. Eine ...

