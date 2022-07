POL-HSK: Nach Verkehrsunfall werden Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern In der Silbachstraße wurde im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr bis Dienstag, 01:30 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Als die Bewohner aus dem Urlaub zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest. Bislang ist bekannt, dass die Täter Bargeld entwendeten. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200. ...

mehr