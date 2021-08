Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch/Fischbach: Sexuelle Nötigung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 12.55 Uhr, stieg eine 33-jährige Frau an der Bushaltestelle im Bereich des Kurparks in Lenzkirch in einen schwarzen Pkw eines bislang unbekannten Mannes ein, welcher sich dort schon im Vorfeld aufgehalten hatte und ihr anbot, sie von Lenzkirch nach Schluchsee zu fahren, da sie den entsprechenden Bus verpasst hatte.

Noch während der Fahrt nach Schluchsee wurde der Mann der Frau gegenüber übergriffig und fasste Ihr mehrfach unsittlich und gegen ihren Willen an ihren Brustbereich. Als der Fahrer seine Fahrgeschwindigkeit verlangsamte und einen Waldweg ansteuerte, sprang die 33-Jährige verängstigt aus dem fahrenden Fahrzeug und verletzte sich hierbei leicht.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte setzte daraufhin ihren Weg zu Fuß nach Fischbach fort. Dort traf sie nach rund 5 Minuten ein und offenbarte sich einer Passantin.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dem unbekannten Mann geben können.

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 - 45 Jahre alt - ca. 170cm - 175cm groß - muskulöse, kräftige Statur - helle Hautfarbe - deutsche Sprache ohne Akzent - weißes T-Shirt mit Logo auf der linken Seite - schwarze Shorts - schwarzer Pkw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell