Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (07.05.2023)

Rottweil (ots)

Weil ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, schwankend in sein Auto in der Pfisterstraße setzte, verständigte ein Zeuge die Polizei. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Mercedesfahrers in der Duttenhoferstraße stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb der Mann das Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein und zeigte den Autofahrer wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss an.

