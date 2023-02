Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230220 - 0217 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntagmorgen (19. Februar 2023) wurde ein 32-jähriger Tourist unter Vorhalt eines Messers zur Bargeldabhebung an einem Geldautomaten, sowie zur anschließenden Herausgabe des Geldes genötigt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 07.40 Uhr sprach der Tatverdächtige den stark alkoholisierten Touristen in der Niddastraße an, und forderte unter Vorhalt eines Messers von diesem die Herausgabe von Bargeld. Da der 32-Jährige kein Bargeld mit sich führte, ging man gemeinsam zu einem nahe gelegenen Geldautomaten, wo der Geschädigte 400 Euro abhob und diese übergab. Der Täter flüchtete im Anschluss zunächst.

Eine Stunde nach der Tat sprach der Geschädigte eine Streife im Bahnhofsviertel an. Nach Schilderung des Sachverhalts konnten die Videoaufnahmen des entsprechenden Geldautomaten gesichtet werden. Die ortskundigen Beamten erkannten darauf den Täter, einen 43-jährigen polizeibekannten Mann. Zufälligerweise lief der Tatverdächtige der Streife kurz darauf in die Arme. Er wurde widerstandslos festgenommen und zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

