Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 01.01.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend (30.12.2022) im Zeitraum zwischen ca. 21:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde auf dem Gelände der Sparkassenarena an der Emder Straße ein schwarzer Audi A6 beschädigt. Der Audi mit Emder Städtekennung stand auf einer Parkfläche zwischen Sparkassenarena und dort ansässiger Tankstelle. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte diesen vermutlich beim ein- oder ausparken und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Betrunkener PKW-Führer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, gegen 02:40 Uhr, im Esenser Postweg in Aurich wurde festgestellt, dass der 32jährige PKW-Führer aus Aurich mit 1,2 Promille absolut fahruntüchtig war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Aurich - Betrunkener PKW-Führer

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei Aurich am Neujahrsmorgen gegen 07:15 Uhr einen unsicher wirkenden PKW-Führer fest. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der gemeldete PKW im Bereich des Schoolpad in Aurich/Popens festgestellt werden. Die Überprüfung des 38jährigen Aurichers ergab einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Da an dem genutzten PKW Unfallschäden festgestellt wurden, wurde die mutmaßliche Fahrtstrecke hinsichtlich eines möglichen Unfallortes überprüft. Hierbei konnte ein beschädigtes Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel Hoheberger Weg/Einmündung Wallinghausener Straße festgestellt werden. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Am Silvestermorgen, gegen 07:30 Uhr, kam es in Südbrookmerland/Moordorf beim dortigen LIDL-Markt zum Diebstahl eines schwarzen Pedelec der Marke Sparta. Der Geschädigte stellte dieses, unverschlossen, vor dem Markt in Höhe des Leergutautomaten ab und begab sich leidglich für einige wenige Minuten in den Markt. Bei seiner Rückkehr musste er feststellen, dass das Pedelec entwendet wurde. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Südbrookmerland unter Tel. 04942/204200 zu melden.

Aurich - Briefkästen zerstört

Im Verlaufe der Silvesternacht, zwischen 20:00 Uhr und ca. 02:00 Uhr, wurden an einem Mehrparteienhaus in der Dwarsglupe in Aurich/Popens mehrere Briefkästen sowie eine Klingelarmatur gewaltsam beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Sonstiges

Kleinbrände in Aurich, Südbrookmerland und Ihlow

In der Schulstraße in Südbrookmerland/Münkeboe brannte gegen 21:33 Uhr ein Altkleidercontainer. Vermutlich entstand dieser durch eingeworfene Pyrotechnik. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der Altkleidercontainer stark beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich (Tel. 04941/606-215) zu melden. Gegen 00:49 Uhr gerieten in der Taubenstraße in Aurich mehrere Mülltonnen an einem Privathaus in Brand, durch den Brand wurde weiterhin ein Gartenzaun beschädigt. Ursächlich könnten hier nicht gänzlich erloschene Pyrotechnikabfälle sein, welche in den Tonnen entsorgt wurden. Die Schadenshöhe dürfte sich im dreistelligen Bereich befinden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Gegen 01:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße Am Sandwater in Ihlow/Simonswolde zu einem gemeldeten Heckenbrand aus. Ca. 5m Hecke brannten hier ab, der Brand konnte durch die Feuerwehrkräfte schnell abgelöscht werden, bevor weiterer Schaden entstehen konnte. Die Brandursache ist nicht abschließend bekannt, könnte sich jedoch auch hier in abgebrannter Pyrotechnik finden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen

In der Zeit von Samstagnachmittag (Silvester) bis Sonntagmorgen (Neujahr) kam es im Bereich des Polizeikommissariates Norden zu einigen Einsätzen aufgrund von ausartenden Streitigkeiten, Körperverletzungen und Bedrohungen. In allen Fällen spielte Alkoholeinfluss bei den Aggressoren eine Rolle. Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr geriet auf dem Marktplatz Norden ein alkoholisierter 57-jähriger mit zwei weiteren Männern im Alter von 37 und 15 Jahren in Streit. Nachdem er zugeschlagen hatte, zückte der Mann auch noch ein Messer und bedrohte die Personen. Dies war nun für diese der Anlass, wiederum gemeinsam auf den Angreifer loszugehen. Als dieser dies mitbekam und sich entfernen wollte, folgten ihm die zuvor Angegriffenen. In der Westerstraße kam es dann zu einer Körperverletzung zum Nachteil des 57-jährigen. Zu schwerwiegenden Verletzungen kam es bei keinem der Beteiligten. Weitere Ermittlungen werden noch erforderlich sein, um alle Einzelheiten zu klären.

In Großheide kam es ebenfalls am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einer Körperverletzung, nachdem es vorher einen Streit gegeben hatte. Der alkoholisierte 31-jährige Beschuldigte schlug auf eine 21 -jährige ein. Der Rettungsdienst musste eingesetzt werden. Am Abend gegen 20.45 Uhr wurde in Pewsum eine Frau im Rahmen einer Silvesterfeierlichkeit angegriffen und erlitt leichte Verletzungen. Der alkoholisierte Täter erhielt einen Platzverweis, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am frühen Morgen des Neujahrstages gegen kurz nach 05 Uhr gerieten zwei Männer in einer Gaststätte in Norddeich aneinander. Auch hier spielte Alkoholeinfluss eine Rolle. Ein 39-jähriger wurde durch einen Faustschlag eines 29-jährigen im Gesicht verletzt.

Sonstiges

Brände durch Feuerwerk

Nach Mitternacht kam es in Upgant-Schott, Norden und Marienhafe zu mehr oder weniger kleineren Bränden, die höchstwahrscheinlich durch unachtsames Umgehen mit Feuerwerk verursacht wurden. In Upgant-Schott brannte um 00:20 Uhr eine Hecke. Bevor sich der Brand ausdehnen konnte, waren schnell eingetroffene Feuerwehrkräfte in der Lage, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Im Stadtgebiet Norden kam es von 00:30 Uhr bis 01 Uhr zu fünf Anrufen von Anwohnern aufgrund von Bränden. Dabei handelte es sich um vier kleinere Flächenbrände und in einem Fall um den Brand von Mülltonnen. In allen Fällen konnte das Feuer schnell gelöscht werden, so dass keine größeren Sachschäden entstanden. Größerer Sachschaden entstand um kurz nach 04 Uhr bei einem weiteren Schadensfeuer in Marienhafe. An einem Mehrfamilienhaus brannten mehrere Mülltonnen. Eine Fensterscheibe, die sich oberhalb der brennenden Mülltonnen befand, zerbarst durch die Hitzeeinwirkung. Durch die schnell eingetroffenen Feuerwehrkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Streitigkeiten und Beschwerden über das Abbrennen von Feuerwerk

Wie in jedem Jahr zum Jahreswechsel gab es auch in diesem Jahr Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern. Verständlicherweise machen sich viele Besitzer von Tieren Sorgen, da die Tiere mit dem plötzlich auftretenden Krach und auch einzelnen Knallgeräuschen in Panik verfallen können. In einigen Fällen wurde die Polizei hinzugerufen, da eine Verständigung auf sachlicher Basis nicht mehr möglich war. Meistens konnte alles vermittelnd und schlichtend geregelt werden. Allerdings zeigten sich Beteiligte auch oft uneinsichtig, nicht kooperativ und sehr streitsüchtig. Im Bereich Dornum war dies bei einer 72-jährigen Frau der Fall. Diese war nicht zu beruhigen und gab zweimal nacheinander falsche Personalien gegenüber den eingesetzten Beamten an. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Fahrlässige Körperverletzung eines Hundehalters

Am Freitag, den 30.12.2022, gegen 15:00 Uhr, ging eine 70-jährige Bremerin auf einem Gehweg, südlich von der Raiffeisenstraße, entlang der Harle. Ein unbekannter, ebenfalls ca. 70-jähriger Mann kam der Bremerin mit einem mittelgroßen Hund entgegen. Der freilaufende Hund sprang die Fußgängerin an, die daraufhin das Gleichgewicht verlor und in die Harle stürzte. Die 70-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Spiekeroog - Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Auf Spiekeroog beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 09:30 Uhr, die äußere Scheibe eines doppelverglasten Schaufensters in der Straße Süderloog. Hinweise nimmt die Polizei Spiekeroog entgegen unter Telefon 04976 706770.

Friedeburg - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Freitag, 09:30 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, beschädigten Unbekannte das linke Vorderrad eines Toyotas. Der Toyota einer 34-jährige Friedeburgerin war in der Friedeburger Straße vor einem Wohnhaus geparkt. Es entstand ein Schaden im hohen, zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Unfall im Begegnungsverkehr unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Samstag, gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 60-jährige Wittmunderin mit ihrem Opel die Blersumer Straße in Richtung Burhafe. In einer Kurve zwischen im Bereich Hattersum kam ihr eine unbekannte Person mit einem unbekannten Pkw entgegen und überfuhr die Mittellinie. Anschließend kam es zu einer Kollision im Bereich der jeweils linken Außenspiegel. Die unbekannte Person entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Sonstiges

In der gestrigen Silvesternacht kam es vereinzelt zu Ruhestörungen und Streitigkeiten. Aus polizeilicher Sicht war es jedoch insgesamt ein friedlicher Jahreswechsel ohne größere Auseinandersetzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell