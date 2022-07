POL-PDPS: Diebstahl aus offenem PKW-Fenster

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am 24.07.22 wenige Minuten nach Mitternacht kam es in der Straße Am Hang in Waldfischbach-Burgalben zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei hatte ein 68-jähriger Mann seinen blauen Dacia ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Höhstraße am Fahrbahnrand geparkt, als ein PKW aus entgegengesetzter Richtung gleiche Straße befuhr. Der PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links und kollidierte so mit dem parkenden Fahrzeug des Mannes. ...

