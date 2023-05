Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter wird handgreiflich- Hinweise erbeten (07.05.2023)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte auf der Schlachthausstraße handgreiflich geworden. Kurz nach 2 Uhr ist der Mann wegen seines unliebsamen Verhaltens aus dem Lokal verwiesen worden. Vor der Gaststätte geriet er dann mit einem 29-Jährigen in Streit in dessen Verlauf der unbekannte Angreifer sein Gegenüber gegen eine Wand stieß. Anschließend flüchtete der Unbekannten. Der 29-jährige Mann verlor durch den Angriff kurz das Bewusstsein und zog sich eine blutende Wunde zu. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte der betrunkene Täter noch beim Verlassen einer Bar auf dem Friedrichsplatz von Zeugen beobachtet werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

