POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) 16-jähriger Radfahrer verletzt sich bei einem Sturz leicht (06.05.2023)

Schramberg (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Lauterbacher Straße am Samstagabend leichte Verletzungen erlitten. Ein 16-Jähriger war mit einem Fahrrad auf der Lauterbacher Straße in Richtung Schramberg unterwegs. Auf Höhe des Anwesens Nummer 45 stürzte der junge Mann aus bislang ungeklärten Gründen auf die Straße und rutschte dabei samt Fahrrad unter ein am Straßenrand geparktes Auto. Der 16-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Mehrere Personen leisteten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der Wagen blieb unbeschädigt.

