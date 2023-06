Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Darmstadt (ots)

Die am Montagmorgen (5.6.) entdeckte Weltkriegsbombe an der Pallaswiesenstraße/Ecke Sensfelderweg (wir haben berichtet) wurde gegen 20.50 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelräumdienst entschärft. Einige Anwohner mussten für die Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In Sporthallen in der Kasinostraße und am Bürgerpark waren Aufenthaltsmöglichkeiten für Evakuierte eingerichtet. Bei der Bombe handelte es sich laut Auskunft der Experten um eine amerikanische Fliegerbombe.

Nachdem die Räumung/ Evakuierung gegen 19.30 Uhr abgeschlossen war, kontrollierten Einsatzkräfte nochmals den Sicherheitsbereich im Radius von 500 Metern. Aus der Luft überprüfte der eingesetzte Polizeihubschrauber den Bereich ebenso noch einmal. Nach Abschluss des Einsatzes werden die Sperrungen nun wieder aufgehoben und die Anwohner können in Kürze in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5525519

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell