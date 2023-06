Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: E-Bikes aus Kellerräumen entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Samstag (3.6.) in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße ihr Unwesen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen und schnappten sich drei Elektrofahrräder. Im Anschluss traten die Täter mit ihrer Beute die Flucht an. Wie sie in das Haus gelangt sind, ist bislang unklar. Der Wert der Beute dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts machen können, nimmt das Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell