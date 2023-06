Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Pfungstadt (ots)

Nachdem ein Unbekannter einem 21-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Samstag (3.6), gegen 3 Uhr in einer Straßenbahn, auf Höhe der Haltestelle 'Am Hinkelstein' im Stadtteil Alsbach-Hähnlein. Anschließend verließ der Täter die Straßenbahn und setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort. Der Mann wird zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem hellen Shirt und einer Jeans bekleidet und befand sich im Beisein zweier Männer. Durch den Vorfall wurde das Opfer verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Die Hintergründe der Tat sowie die Feststellung der Identität des Täters sind Gegenstand Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo (K42) in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell