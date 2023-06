Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Garage im Visier/Kleinkraftrad der Marke Honda entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Montag (05.06.) haben Diebe ein in einer Garage in der Langener Straße abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Honda entwendet. An dem silberfarbenen Kraftrad ist das Kennzeichen GG-GR 84 angebracht. Zudem entwendeten die Kriminellen noch verschiedene Werkzeuge aus der Garage.

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Kleinkraftrads werden vom Kommissariat 41 in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

