Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Schwetzingerstadt: Diebstahl in Friseursalon, Täter flüchtig

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann begab sich über den Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Seckenheimer Straße in den Aufenthaltsraum eines Friseursalons. Hier konnte er sich Zutritt zum Aufenthaltsraum des Salons verschaffen und durchwühlte mehrere Handtaschen der Angestellten. Dabei entwendete er aus einem Geldbeutel Bargeld in zweistelliger Höhe. Währenddessen wurde er von einer Angestellten dabei erwischt, woraufhin er in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, trug des Weiteren eine schwarze Mütze, unter der schwarze, gelockten Haare rausschauten, und einem Bart. Zeugen, die Hinweise zum Täter und der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, welches die Ermittlungen aufgenommen hat, zu melden unter Tel.: 0621 1743310

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell