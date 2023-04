Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Weierbach /Mit Auspuffanlage gegen Mauer

Idar-Oberstein (OT Weierbach) (ots)

In der Zeit vom 27. bis 29.04.2023 wurde eine Mauer am Anwesen in der Dorfstraße in Idar-Oberstein durch ein Kraftfahrzeug leicht beschädigt. Aufgrund der Spurenlage stieß evtl. ein Lkw oder Transporter beim Rückwärtsfahren mit der Auspuffanlage gegen die Grundstücksmauer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und/oder Hinweise zum Unfallgeschen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell