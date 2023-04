POL-PDTR: 5-jährige macht sich Sonntagmorgen alleine auf den Weg in den Kindergarten

Hermeskeil (ots) - Am Samstag, 29.04.2023, zwischen 17.45 und 18.30 Uhr, wurde eine graue BMW Limousine auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes, vermutlich durch einen Einkaufwagen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503-915110. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

