LPI-J: Volltrunken durch Hermsdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Nachtruhe gestört wurden Anwohner am Montagfrüh, kurz vor vier Uhr, in Bad Klosterlausnitz. Grund war eine ausgelöste Alarmanlage in der Jahnstraße. Unbekannte hatten sich durch Aufhebeln der Eingangstür widerrechtlich Zutritt zum Objekt verschafft. Im Anschluss suchten sie den dortigen Gastraum der Lokalität auf und öffneten gewaltsam einen Spielautomaten. Aus diesem entwendeten die Langfinger sodann Bargeld in unbekannter Höhe. ...

