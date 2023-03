Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (148/2023) Schwerer Unfall auf der A 7 bei Hann. Münden - Zwei Menschen sterben bei Auffahrunfall am Stauende

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den AS Hann. Münden-Lutterberg und Hedemünden Samstag, 18. März 2023, gegen 13.05 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der A 7 kurz hinter der AS Hann. Münden-Lutterberg (Landkreis Göttingen) in Fahrtrichtung Hannover sind am Samstag (18.03.23) gegen 13.05 Uhr bei einem Auffahrunfall zwei Insassen eines Kleinwagens tödlich verletzt worden. Ein mit im Auto sitzendes Kleinkind wurde nach Erstinformationen schwer verletzt. Die A 7 ist ab der AS Lutterberg aktuell voll gesperrt. Es gibt mehrere Kilometer Stau. Die Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Göttingen dauert an. Es wird empfohlen, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen fuhr der PKW etwa 500 Meter hinter der AS Lutterberg auf dem rechten Fahrstreifen aus noch ungeklärter Ursache auf einen am Ende eines Staus stehenden LKW auf. Bei dem Aufprall erlitten zwei der insgesamt drei Fahrzeuginsassen tödliche Verletzungen.

Details zu Wohnort, Geschlecht sowie Alter der Getöteten werden aufgrund der noch ausstehenden Benachrichtigungen von Angehörigen derzeit nicht veröffentlicht.

Es wird ggf. nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell