Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (147/2023) Unfallflucht im Gegenverkehr bei Bilshausen - Polizei Duderstadt sucht nach beschädigtem weißem Pkw Renault

Göttingen (ots)

Bilshausen, L 523, zwischen Bodensee und Bilshausen Dienstag, 14. März 2023, 19.38 Uhr

BILSHAUSEN (as) - Auf der L 523 zwischen Bodensee und Bilshausen (Landkreis Göttingen) soll ein unbekannter Fahrer (oder Fahrerin) eines weißen Pkw Renault am vergangenen Dienstagabend (14.03.23) gegen 19:38 Uhr das Rechtsfahrgebot missachtet und dabei einen entgegen kommenden Linienbus gefährdet haben. Aufgrund der sehr schmalen Straßenbreite konnte der 44 Jahre alte Fahrer des Linienbusses nicht weiter ausweichen, so dass es zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw kam. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich der Linienbus mit seinen Fahrgästen aus Bodensee kommend in Fahrtrichtung Bilshausen, als ihm ca. 500 m hinter dem Ortsschild Bilshausen der weiße Renault auf der Mittellinie entgegen kam und den Bus mit seiner Fahrerseite touchierte. Während der Pkw hierbei im Frontbereich beschädigt worden sein muss und sich seinen linken Außenspiegel abriss, wurde auch der Bus in Mitleidenschaft gezogen. Die entstandene Schadenshöhe wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Während der Bus nach der Kollision sofort anhielt, setzte der oder die Fahrerin des Renault die Fahrt unvermindert fort und entfernte sich unerkannt in Richtung Bodensee. Hierbei passierte der Renault einen liegengebliebenen Traktor. Dessen Fahrer könnte der beschädigte Pkw aufgefallen sein.

Zeugen des Vorfalls oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Herkunft oder dem Verbleib des weißen Renault, nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen. Besonders interessiert die Ermittler hierbei, wo ein weißer Renault mit beschädigter Fahrzeugfront und abgebrochenem Seitenspiegel auf der Fahrerseite in Erscheinung getreten ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell