Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (144/2023) Gegen Außenspiegel geschlagen und getreten - 37-Jähriger beschädigt vermutlich fünfzehn Fahrzeuge in Göttingen, Tatverdächtiger von Polizei ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Kesperhof und Burg Grona

Donnerstag, 16. März 2023, gegen 14.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er am Donnerstagnachmittag (16.03.23) in den Straßen "Kesperhof" und "Burg Grona" gegen die Außenspiegel von insgesamt fünfzehn geparkten Autos getreten oder geschlagen und diese dabei beschädigt haben soll, hat die Polizei Göttingen Ermittlungen gegen einen 37 Jahre alten Mann wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen hatten den nach derzeitigen Ermittlungen unter Alkohol- und wahrscheinlich auch Drogeneinfluss stehenden Mann dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Herbeigeeilte Beamte konnten den Tatverdächtigen noch in der Burg Grona ergreifen.

Während der Identitätsfeststellung schlug der bereits polizeibekannte 37-Jährige einem der Polizisten mit der Hand ins Gesicht. Der Beamte blieb unverletzt. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde gegen den ergriffenen Göttinger ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichem Angriffs eingeleitet.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Sachbeschädiger mit zur Dienststelle. Hier erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Anschließend verblieb der Mann aus gefahrenabwehrenden Gründen für einige Stunden im Polizeigewahrsam.

Ob der 37 Jahre alte Göttinger auch als Täter für die zurückliegenden Serien von Sachbeschädigungen an abgestellten PKW in Betracht kommt (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5458830), ist noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell