Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (141/2023) Wohnhaus brennt auf Gelände einer Gärtnerei in Duderstadt - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Göttingen (ots)

Duderstadt, Nordhäuser Straße

Mittwoch, 15. März 2023, gegen 11.00 Uhr

DUDERSTADT (jk) - In einem Wohnhaus auf dem Gelände einer Duderstädter Gärtnerei in der Nordhäuser Straße ist am Mittwochvormittag (15.03.23) gegen 11.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch wurde bei Löschversuchen durch eingeatmetes Rauchgas leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Die Brandursache ist noch unbekannt. Das Polizeikommissariat Duderstadt ermittelt. Das betroffene Einfamilienhaus wurde erheblich beschädigt. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen bislang nicht vor. Das Gebäude ist nach derzeitigem Stand vorerst nicht bewohnbar.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Nordhäuser Straße gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Duderstadt, Mingerode, Westerode und Nesselröden waren mit insgesamt 40 Kräften im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. Der unmittelbare Brandort wurde hierfür beschlagnahmt.

