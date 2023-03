Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (139/2023) Mutmaßliche Pedelec-Diebin durch im dienstfrei befindlichen Polizeibeamten gestellt. Richter erlässt U-Haftbefehl gegen 43-Jährige

Göttingen (ots)

Göttingen, Zimmermannstraße / Robert-Koch-Straße Dienstag, 14. März 2023, gegen 13.45 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Während sie versuchte das Schloss eines hochwertige Pedelecs in der Göttinger Zimmermannstraße mittels Trennschleifers aufzubrechen und das Bike zu entwenden, wurde eine 43 Jahre alte Göttingerin am gestrigen Dienstagmittag (14.03.23) gegen 13.45 Uhr von einem außer Dienst befindlichen Polizeikommissar der Polizeiinspektion Göttingen beobachtet, der sich in zivil mit seiner Familie zufällig in der Nähe befand und auf das Geschehen aufmerksam wurde.

Beim Versuch das qualitative Schloss zu durchtrennen, brach jedoch die Trennscheibe des Akku-Gerätes und die Frau zog unverrichteter Dinge davon. Der 26-jährige Polizeikommissar versetzte sich kurzerhand in den Dienst, verständigte seine Kolleginnen und Kollegen und folgte der Frau fußläufig in Richtung Robert-Koch-Straße.

Die Frau schien den sie verfolgenden Beamten jedoch wahrgenommen zu haben und begann davon zu rennen. Der Polizist gab sich daraufhin lautstark als Polizeibeamter zu erkennen, lief der 43-Jährigen hinterher und forderte sie mehrfach auf stehen zu bleiben. Als sie diesen Aufforderungen nicht nachkam, holte er sie schließlich ein und brachte sie zu Boden. Verletzt wurde bei dem Zugriff niemand.

Wenige Augenblicke danach, trafen die uniformierten Kollegen des Polizeikommissars im Streifenwagen vor Ort ein und nahmen die Frau in Gewahrsam. In ihrem Rucksack fanden die Ermittler den zuvor verwendeten Winkelschleifer mit seiner defekten Trennscheibe. Das Gerät wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 43-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl gegen die Göttingerin.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell