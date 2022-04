Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220417 - 0434 Frankfurt-Westend: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 15. April 2022, gegen 13.20 Uhr, erhielt die Polizei Hinweise auf eine "Messerstecherei" in der Mertonstraße. Die sofort nach dort entsandten Kräfte trafen dort auf zwei Männer, welche aus bislang noch unbekanntem Grund in Streit geraten waren. Der Tatverdächtige, ein 38-jähriger Mann, konnte festgenommen werden. Der Geschädigte, ein 51-Jähriger, erlitt tiefe Schnittverletzungen an der Hand. Nach Behandlung im Krankenhaus konnte der 51-Jährige von dort entlassen werden. An der Tatörtlichkeit fanden sich Flaschenscherben mit Blutanhaftungen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

