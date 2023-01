Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebisches Damen-Trio

Kaiserslautern (ots)

Mit drei ziemlich dreisten Ladendiebinnen hatte es der Hausdetektiv eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße am Dienstagnachmittag zu tun. Den aufmerksamen Augen des Sicherheitsmitarbeiters entging nicht, dass das Damen-Trio gegen 15 Uhr durch die Abteilungen des Marktes zog, dabei Waren an sich nahm und diese in anderen Bereichen wieder ablegte. Außerdem beobachtete der Detektiv, dass eine der Frauen Kosmetikartikel in ihre Handtasche steckte.

Als der Mann das Trio ansprach und mit in sein Büro nahm, sah sein Kollege auf der Videoüberwachung, wie die ursprüngliche Diebin ihre Beute an die nächste Frau weitergab und die Sachen in der Kapuze ihrer Jacke "versteckte".

Die drei Langfinger wurden an die Polizei übergeben. Aber auch das schien die Frauen wenig zu interessieren. Sie amüsierten sich über die polizeilichen Maßnahmen, verhielten sich unkooperativ und zeigten keinerlei Reue oder das Bewusstsein, etwas Unrechtes getan zu haben. Auf das Trio im Alter von 17, 20 und 35 Jahren kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

