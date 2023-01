POL-PPWP: Auto erfasst beim Abbiegen Fußgängerin

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich auf einer Baustelle in der Pirmasenser Straße illegal bedient. Am Dienstag fiel auf, dass mehrere Sanitärgarnituren sowie Montagezubehör fehlen. Festgestellt wurde der Diebstahl am Morgen gegen 8 Uhr. Die genaue Tatzeit ist aber unklar. Es könnte sein, dass die Sachen bereits vergangene Woche verschwunden sind. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise auf ...

