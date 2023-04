LPI-J: Gegen Fußgänger gefahren

Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden waren am Sonntag zwei Unbekannte widerrechtlich auf einer Feuerleiter. Vorab hielten diese sich im Hinterhof eines Hotels am Lutherplatz auf. Nachdem diese dann die Feuerleiter bestiegen hatten, manipulierten sie an den angebrachten Überwachungskameras. Im Anschluss entfernte sich die Personen unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641 81 1504 ...

