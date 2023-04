LPI-J: Fahrerscheibe vom Pkw eingeschlagen

Weimar (ots) - In der Zeit vom 22.04.2023, 18:00 Uhr bis zum 23.04.2023, 14:25 Uhr wurde in einem Garagenkomples in der Marcel-Paul-Straße das Tor einer der Garagen von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Offenbar fuhr oder rollte der Fahrzeugführer gegen das Tor und verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort. Am Garagentor entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

mehr