LPI-J: Wildunfall bei Kleinromstedt

Apolda (ots) - Am Sonntag, den 23.04.2023 wurde von einem aufmerksamen Bürger ein beschädigter Pkw in der Parkstraße in Apolda bemerkt. In der Nacht zum Sonntag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertür des BMW´s ein und durchwühlten das Auto. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Hinweise zum Tathergang bittet die Polizeiinspektion Apolda unter der Tel.: 03644/541- 0 zu melden. Rückfragen bitte ...

