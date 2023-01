POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Unfälle auf einer Strecke

Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen Michelbach an der Bilz: 89 Jahre alte Frau tot aufgefunden - "Soko Höhe" ermittelt Am frühen Mittwochabend wurde eine 89 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in Michelbach aufgefunden. Bei den Todesfallermittlungen der ...

mehr