POL-DA: Darmstadt: Laptop aus Wohnraum gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (2.6.) gelang es bislang unbekannten Tätern, sich unbemerkt Zutritt auf ein Grundstück in der Ludwigshöhstraße zu verschaffen. Dort ließen sie einen hochwertigen Laptop mitgehen, indem sie sich vermutlich in ein offenstehendes Fenster des Mehrfamilienhauses hineinlehnten und nach der Beute griffen. Im Anschluss wurde die Flucht in unbekannte Richtung fortgesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kommissariat 43 aus Darmstadt sucht nun Zeugen und rät, auch bei kurzer Abwesenheit alle Fenster und Türen zu verschließen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen, werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

