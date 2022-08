Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Dornstetten (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern hat sich am Sonntag um 01.54 Uhr der Fahrer eines schwarzen Porsche in der Bahnhofstraße aus dem Staub gemacht. Nach erster Zeugenaussage befuhr der Fahrer des Porsche die Bahnhofstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Aach. In der Linkskurve in Höhe des Parkplatzes eines Discountermarktes kam der Porsche von der Fahrbahn ab und streifte im Anschluss einen Zaun, eine Straßenlaterne und Werbeschilder. Den Fremdschaden schätzt die Polizei aktuell auf ca. 5000 EUR. Bei dem Porsche dürfte es sich um ein Model Macan oder Cayenne gehandelt haben. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort ist anzunehmen, dass das Fahrzeug durch den Unfall stark beschädigt wurde. Da der gesuchte Porsche nach dem Unfall Öl verlor steht aufgrund der verursachten Ölspur fest, dass der Porsche nach dem Unfall weiter in Richtung Grüntal gelenkt wurde. Das Polizeirevier Horb bittet darum, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Porsche machen können unter der Telefonnummer 07451960 mit der Polizei in Verbindung setzen.

