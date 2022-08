POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Riskante Fahrweise und danach körperliche Auseinandersetzung: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Beim Versuch seinen Lkw in einer Waschanlage waschen zu wollen, blieb ein 33-Jähriger mit diesem darin stecken. Gegen 21:30 Uhr beabsichtigte ein 33-Jähriger seinen Lkw in einer Waschanlage an einer Tankstelle im Buchbusch zu säubern. Beim Einfahren in die Anlage blieb er jedoch am Rolltor, sowie an der Deckenkonstruktion hängen und steckte mit seinem Lkw fest. Durch die mit der sachbearbeitung des ...

mehr