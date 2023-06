POL-GÖ: (273/2023) Unbekannte stehlen Pedelec vom umzäunten Betriebshof des Göttinger Badeparadieses "Eiswiese" - Zeugen gesucht!

Göttingen (ots) - Dransfeld, Lange Straße in Höhe Hausnummer 38-40 Donnerstag, 8. Juni 2023, zwischen 16.30 und 21.45 Uhr DRANSFELD (jk) - Vermutlich beim Ein-oder Ausparken ist am 8. Juni (Donnerstag) in der Langen Straße (Bundesstraße 3) in Dransfeld (Landkreis Göttingen) ein grauer VW Passat Variant von ...

mehr