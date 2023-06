Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (274/2023) Hoher Schaden bei Brand in Autowerkstatt in Hann. Münden - Technischer Defekt als Ursache vermutet

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Göttinger Straße

Freitag, 16. Juni 2023, gegen 00.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Brand einer Autowerkstatt ist Freitagnacht (16.06.23) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ein hoher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge, brachen die Flammen etwa gegen 00.10 Uhr in der Fahrzeughalle aus. Drei darin abgestellte PKW und ein Motorrad wurden ebenfalls beschädigt. Die ermittelnde Polizei Hann. Münden geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden, also eine vorsätzliche Brandstiftung, liegen bislang nicht vor.

Der neben der Werkstatt befindliche Verkaufsraum ist von dem Schaden nicht betroffen. Er kann weiter betrieben werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Der unmittelbare Brandort bleibt deshalb vorerst noch beschlagnahmt.

Die FFW Hann. Münden war mit zwei Ortswehren in der Nacht in der Göttinger Straße zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell