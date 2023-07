Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 02. Juli 2023

Wolfenbüttel (ots)

Wechselseitige Körperverletzungen

Samstag, 01.07.2023, 19:53 Uhr

Durch einen 53-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eines Einkaufszentrums in der Goslarschen Straße wurden am Samstagabend drei männliche Minderjährige im Alter von 13 und 14 Jahren unberechtigt im Tresenbereich eines Imbisses festgestellt. Beim Einschreiten kam es zum Gerangel, bei dem wechselseitige Körperverletzungen und zudem eine Beleidigung begangen worden sein sollen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

1. Samstag, 01.07.2023, 06:05 Uhr - 06:26 Uhr 2. Samstag, 01.07.2023, 18:39 Uhr

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten Polizeibeamte am Samstag Fahrzeugführer feststellen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Im ersten Fall wurde am Samstagmorgen ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf in der Halberstädter Straße kontrolliert. Dabei wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, die durch einen entsprechenden Alkoholtest mit einem Wert von 1,51 Promille bestätigt wurde. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 21-jährigen Beifahrer, der die Verfügungsgewalt über den Fahrzeugschlüssel hatte und diesen mutmaßlich wissentlich an den alkoholisierten Fahrzeugführer übergab, wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im zweiten Fall wurde ein 82-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades am Samstagabend ebenfalls in der Halberstädter Straße kontrolliert. Dabei konnte eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 1,16 Promille festgestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

