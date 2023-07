POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 01.07.2023, 09:00 Uhr - 02.07.2023, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Sachbeschädigung an Pkw

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Wall Zeit: 02.07.2023, gegen 02:00 Uhr

Eine Personengruppe von fünf bis sechs Personen wird an einem Pkw stehend von Zeugen wahrgenommen. Plötzlich sei ein Geräusch zu hören gewesen, welches auf eine Beschädigung einer Scheibe hindeutete. Dem war so. An dem Pkw, an dem die Personen standen, konnte eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt werden. Hinweise zu der Personengruppe nimmt das PK Salzgitter-Bad gerne entgegen, 05341 825 0.

Altstadtfest

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Innenstadt Zeit: in der Nacht vom 01.06.2023 auf den 02.07.2023

Im Rahmen des Altstadtfestes kam es zu Beleidigungen von Polizeibeamten. Gäste des Festes urinierten in der Öffentlichkeit gegen Hauswände. Bei einer Person wurde ein nicht zugelassenes Pfefferspray festgestellt, welches anschließend beschlagnahmt wurde. Eine weitere Person fiel aufgrund von Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen auf.

Bedrohung Altstadtfest

Zudem wurde ggü. einer Personengruppe durch bisher unbekannte männliche Person ausgesprochen, dass sie weglaufen sollten, da sie sonst abgestochen werden würden, nachdem sie auf die Frage, ob sie "etwas" von ihm kaufen wollten, verneinten. Hinweise zum Täter nimmt das PK Salzgitter-Bad entgegen, 05341 825 0.

Körperverletzung Altstadtfest

Eine männliche Person schlägt das Opfer nach vorangegangenen, verbalen Streitigkeiten mit der rechten Faust gezielt ins Gesicht. In Folge dessen wird das Opfer bewusstlos, stürzt zu Boden und muss durch eine RTW-Besatzung medizinisch versorgt werden. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person handeln, ca. 20 Jahre jung, ca. 175cm groß, südeuropäisches Aussehen, schwarze Haare, seitlich kurz geschoren, oberhalb/mittig des Kopfes ein Zopf, weißes T-Shirt. Der Täter soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein. Hinweise dazu dürfen gerne dem PK Salzgitter-Bad unter 05341 825 0 gemeldet werden.

