Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad für den Zeitraum Freitag, 30.06.2023 bis Samstag, 01.07.2023, 09.00 Uhr.

Salzgitter-Bad (ots)

Fahrraddiebstahl.

Zeit: Donnerstag, 29.06.2023, 17:30 Uhr - Freitag, 30.06.2023, 10:20 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter-Bad.

Hergang: Im genannten Zeitraum hinterließ eine 19-jährige ihr E-Bike angeschlossen am Bahnhof in Salzgitter-Bad. Bei ihrer Rückkehr musste sie den Diebstahl ihres Rades, das mit einem Faltschloss angeschlossen war, feststellen. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein grünes E-Bike des Herstellers Cube. Die Polizei bittet Personen und Zeugen, die Hinweise auf die/den Täter/-in oder zu dem Sachverhalt geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Altstadtfest Salzgitter-Bad.

Zeit: Freitag, 30.06.2023, 12.00 Uhr - Samstag, 01.07.2023, 02.00 Uhr.

Ort: Innenstadtbereich Salzgitter-Bad.

Verlauf: Gegen 20:45 Uhr wollten Polizeibeamtinnen und -beamte einen 34-jährigen Festbesucher ansprechen, der sich im Bereich des Südwalls öffentlich erleichterte (urinierte). Der alkoholisierte Mann reagierte jedoch uneinsichtig und begann, die Polizeibeamten zu beleidigen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige hat er nun auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu erwarten. Das Fest war für den Mann an diesem Tag auch beendet; er erhielt einen Platzverweis. Sein Alkoholisierungsgrad betrug knapp 1 Promille. Glimpflicher lief es für einen 59-jährigen Mann aus Salzgitter ab, der sich gegen 22.00 Uhr im Bereich Bohlweg öffentlich erleichterte. Gegen ihn wurde zwar auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, er durfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen jedoch weiter an dem Fest teilnehmen. Polizeibeamtinnen und -beamte mussten im Verlauf der Freitagnacht an mehreren Stellen und zwischen mehreren Personen Streitigkeiten schlichten. Ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Goslar, der einem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie eine Gebührenrechnung für die Übernachtung im Polizeigewahrsam. Insgesamt mussten vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden. Dabei lautet eine Strafanzeige auf den Vorwurf "gefährliche Körperverletzung", nachdem ein 18-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter-Bad gegen 00:45 Uhr im Bereich des Klesmerplatzes bei einer Auseinandersetzung ein Pfefferspray zum Einsatz brachte.

