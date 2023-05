POL-PDLD: Gleich zwei Radfahrer alkoholisiert unterwegs

Germersheim (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, den 18.05.2023 gegen 17:45 Uhr bis Freitagmorgen um 05:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Schulgebäude in der August-Keiler-Straße in Germersheim ein und entwendete einen geringen Geldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an ...

mehr