POL-PDLD: Schockanruf am Telefon

Germersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 18.05.2023 auf Freitag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ca. 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem in der Münchener Straße in Germersheim abgestellten LKW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

