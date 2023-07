Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Fr., 30.06.2023 - Sa., 01.07.2023, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Mülltonnenbrände

Sa., 01.07.23; 02:00-03:30 Uhr

Krähenriede, Salzgitter-Lebenstedt

An drei Örtlichkeiten im Bereich Krähenriede wurden in der Nacht zu Samstag drei Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Verkehrsunfall

Sa., 01.07.23, 00:30 Uhr

Theodor-Heuss-Str / Erich-Ollenhauer-Str. (Bosch Kreuzung)

Ein 23-jähriger missachtet an der Bosch-Kreuzung bei ausgeschalteter Lichtsignalanlage und auf Grund einer Baustelle geänderter Verkehrsführung die Vorfahrt eines 24-jährigen. Dabei kommt es zu einem Unfall, bei dem der PKW des 24-jährigen gegen das Fahrzeug einer weiteren beteiligten geschoben wird. Ein Beifahrer des 24-jährigen wird leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 20000,- Euro. Während der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der 24-jährige, dem die Vorfahrt genommen wurde, alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,08 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass die geänderte Verkehrsführung auch weiterhin überwacht wird, um weitere Unfälle zu verhindern!

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell